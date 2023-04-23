Havza'da jandarma yolculara bayram şekeri ikram etti

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SAMSUN (AA) - Havza'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı trafik denetiminde yolculara şeker ikram etti.

Vezirköprü Havza kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülere, seyahat esnasında emniyet kemeri kullanmaları, uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu kullanmamaları, hız sınırlamalarına, trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.



Uygulama esnasında jandarma ekipleri, denetlenen toplu taşıma araçlarındaki yolcuların bayramını kutlayarak bayram şekeri ve kolonya ikramında bulundu.

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