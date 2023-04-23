Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Recep Kalyoncu'nun (76) kullandığı 55 JL 109 plakalı hafif ticari araç, Samsun Sinop kara yolu, Kolay kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Kazım Turanoğlu (58) yönetimindeki 34 VKJ 26 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan sürücü Kalyoncu ve araçtaki Asiye Demircioğlu (63) 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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