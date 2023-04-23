Samsun'da çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun-Sinop kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e (16) çarparak ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan Emrah K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün, Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e çarpmış, ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, sürücü ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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