Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Şaban Maden'in (20) kullandığı 55 AGE 194 plakalı motosiklet, Selim İslam (40) yönetimindeki 45 ADR 301 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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