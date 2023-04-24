BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı:

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, evlere bedava doğal gaz verilecek olmasına ilişkin "Gaz Kılıçdaroğlu'na da bedava, Akşener'e de bedava, Babacan'a da bedava; onlar da sevinsinler." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı:

SAMSUN (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, evlere bedava doğal gaz verilecek olmasına ilişkin "Gaz Kılıçdaroğlu'na da bedava, Akşener'e de bedava, Babacan'a da bedava; onlar da sevinsinler." dedi.

Destici, partisinin 19 Mayıs ve Ayvacık ilçelerindeki seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katıldı.

Burada partililere hitap eden Destici, Karadeniz doğal gazının devreye alınmasıyla birlikte şebekeye bağlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeler açıkladığını hatırlatan Destici, "Gaz çıkıyor, şebekeye bağlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde açıklıyor. Bir yıl diyor evlerde, mutfaklarda, işte sularda kullanılan gaz bedava, bir ay hepsi bedava diyor. Hanımefendi çıkıyor diyor ki, acaba o gaz gerçekten çıkarıldı mı? Yoksa Rusya'dan oraya bir boru mu bağlandı? Bu boru bağlamak, şuradan çeşmeye boru bağlamak gibi değil ki. Yani bütün Karadeniz'i geçmesi lazım. Yani o kolay mı o kadar? Ya ben dedim ki, siz de mutlu olun. Çünkü gaz Kılıçdaroğlu'na da bedava, Akşener'e de bedava, Babacan'a da bedava. Şimdi onlara da bedava. Onlar da sevinsinler. Ya herkese, milletin her bir ferdine, A partiliye bedava, B partiliye parayla değil. Gaz kime yok? Kılıçdaroğlu'nu üzer biraz, onların Kandil'deki dostlarına yok. PKK'ya yok. PYD'ye yok, YPG'ye yok. Onlara gaz yok ama onlara ne var? İHA var, SİHA var, akıllı bomba var, roket var." diye konuştu.

Yapılan hizmetlerle bu milletin her bir ferdinin gurur duyması gerektiğini söyleyen Destici, "Ve demesi lazım ki, 'Yapana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.' Burada bir komplekse girmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, emeği geçen herkese, mühendisimize teşekkür etmesi lazım. Öbür taraftan da, 'ben daha iyisini yapacağım' dersin. 'Ben bunu geliştireceğim, sahip çıkacağım' dersin. Ama sen şimdi 'Gaz gerçekten çıkıyor mu, çıkmıyor mu?' diyorsan atla denize bir bak, çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Eğer inanmıyorsan." ifadelerini kullandı.

Destici, etnik ayrımcılığın Türkiye'yi böleceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bizi, Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı itham ederek, tırnak içinde 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar.' diyor. Bu kadar deli saçması bir laf olabilir mi? O zaman benim Şırnak il başkanım ne oluyor? Hakkari il başkanım ne oluyor? Van il başkanım, ilçe başkanlarım, yöneticilerim, bütün partililerimiz ne oluyor? AK Parti'de de onlarca, hatta yüzden fazla milletvekili var Kürt kökenli, MHP'de var. Böyle altüst bir şey söylenebilir mi? Cumhurbaşkanlığına aday olmuş birisi söylüyor, Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim düşmanımız kim? PKK. Kürtler kardeşimiz, PKK düşmanımız. Her yerde söyleyeceğiz."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Destici, şunları kaydetti:

"Yedili İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Peki, sen de bunu söyleyebiliyor musun? 'Kürtler kardeşim, PKK düşmanım', 'PKK'nın uzantısı HDP'ye düşmanım' diyebiliyor musun? Hadi söyle. Şunu da söylemek istiyorum, az kaldı inşallah 14 Mayıs'ta sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakı'mız hem cumhurbaşkanlığını ve hem de meclis çoğunluğunu kazanacak ve ondan sonra mücadele öyle bir safhaya geçecek ki artık ne Kılıçdaroğlu, ne de masadaki ortakları ittifak edecek bir PKK, herhangi bir terör örgütü ya da onun siyasi uzantılarını bulamayacaklar. Hepsinin kökünü kazıyacağız, hepsinin."

- Fırın tezgahının başında pide yaptı

Bafra ilçesinde Lengerli Mahallesi'nde yeni açılan turistik işletmeyi ziyaret eden Destici, önlük giyerek fırın tezgahının başına geçti.

Meşhur Bafra pidesinin hamurunu açıp içine kıyma koyan Destici, hazırladığı pideyi pişmesi için fırına attı.

Bafra pidesinin yapılışını öğrendiğini söyleyen Destici, "Bundan sonra siyaseti bırakırsam çok rahat pide ustalığı yapabilirim." diyerek espri yaptı.

Türkiye'nin en lezzetli pidelerinden birinin Bafra'da yapıldığına işaret eden Destici, "Samsun'a geldiğim zaman mutlaka tadıyorum. Hatta Ankara'da birkaç tane Bafra pidesi yapan yer var. Oraya da çok sık olmasa bile senede birkaç defa uğruyoruz. Sevdiğim lezzetlerden bir tanesi Bafra pidesi. Burada pide çıraklığına başladık, inşallah bundan sonra kalfalık ve ustalığına başlayacağız." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme'de iki partinin seçim koordinasyon merkezi açıldı
YEREL HABERLER Terme'de iki partinin seçim koordinasyon merkezi ...
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Yüksel Yıldırım: Samsunspor, Süper Lig için 11 yılını verdi
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: Samsunspor, Süper Lig için 11 yılını ...
Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını ...
BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
Samsunspor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Samsunspor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı
Samsun'da çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli ...
Samsun'da komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Samsun'da komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev ...
Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çaptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çaptığı ...
Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi ...
Havza'da jandarma yolculara bayram şekeri ikram etti
YEREL HABERLER Havza'da jandarma yolculara bayram şekeri ikram etti
Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı
YEREL HABERLER Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının 11 yıl sonra ...
Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda ...
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ...
Bafra'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü : 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü : 4-1
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Kampüste üretilen kolonyalardan 3 milyon lira gelir elde edildi
YEREL HABERLER Kampüste üretilen kolonyalardan 3 milyon lira gelir ...
Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması ...
Samsun'da bir kişi darp sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi darp sonucu yaralandı
Samsun’da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.