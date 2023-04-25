Çarşamba'da otomobil refüje çıktı 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan Berkan B. idaresindeki 16 BAJ 564 plakalı otomobil, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka tampon bölgesine çarpması sonucu refüje çıktı.



Kazada, otomobilde bulunan Dilanur B. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazaya yol açan otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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