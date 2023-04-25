Çarşamba'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Sera Sokak'ta Batıyaka Kapalı Pazaryeri'nin yanında M.G'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.



Ayağına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan M.G, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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