Alaçam'da lise öğrencilerinden güreşte başarı

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SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldıkları güreş müsabakasından madalyalarla döndü.



Tokat'ta yapılan Okul Sporları Gençler Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında, Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.



Alaçamlı öğrenciler Samsun'u ve ilçelerini mayıs ayında Balıkesir'de yapılacak Türkiye finallerinde temsil edecek.

Okul Müdürü Nurcan Bolat, öğrencilerini tebrik ederek, "Sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyor, onların yetişmesinde emek harcayan antrenörlerimiz Murat Sağlam ve Haşim Coşkun Süzük'e teşekkür ediyorum." dedi.





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