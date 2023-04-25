Ticaret Bakanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, inşası devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti'den Samsun milletvekili adayı olan Muş, Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla Canik ilçesinde inşa edilen şehir hastanesindeki incelemelerinin öncesinde inşaat sahasında gazetecilere açıklama yaptı.

Samsun Şehir Hastanesinin betonarmesinin yüzde 97'sinin tamamlanmış durumda olduğunu belirten Muş, "Genel olarak da yüzde 50'nin üzerinde bir imalat söz konusu. Allah nasip ederse 11 Kasım itibarıyla projenin tamamlanması öngörülüyor ve mart ayında da hastanenin tüm tefrişatının tamamlanarak hizmet vermeye başlamasını İl Müdürlüğümüz planlıyor." dedi.

Muş, Samsun Şehir Hastanesinin bütçe kaynaklarıyla yapılan bir şehir hastanesi olduğunu ve kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem ameliyathane sayısını artırıyoruz diğer hastanelerle mukayese edince hem yoğun bakım ünitelerini, normal yatakları acil servisini... Dolayısıyla Samsun'un ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir hastane. Bir de hastanenin bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Arkadaşlar onu da konuştuk. İnşallah onunla alakalı da çalışmalar son raddeye geldi. Gerekli bütçe ödenekleri ayarlandıktan sonra bir an önce ihalesinin yapılıp yol çalışması da başlayacak. Şanlı bir şekilde bir taraftan yol ilerlerken bir taraftan da hastane inşaatı bitirilmiş olacak. İnşallah 2024'ün baharı itibarıyla burası hizmet vermeye başlayacak."

Daha sonra Muş ve beraberindeki protokol üyeleri, hastane ve odalarını gezdi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Muş'a Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile inşaatı yürüten firmanın yetkilileri eşlik etti.

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