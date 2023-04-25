Samsun'daki cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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SAMSUN (AA) - ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişinin silahla akrabasını öldürmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir arkadaşıyla yürüyen İ.K'nin yanına gelen M.K'nin tabancayla birkaç el ateş ettiği, İ.K'nin yere düştüğü ve M.K'nin tekrar ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İlçede 21 Nisan'da akrabası İ.K'yi silahla vurarak öldüren M.K, polise teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



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