Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Samsun'da kütüphane açılışına katıldı

SAMSUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kütüphane açılışına katıldı.

Çam, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nin bir bölümünde oluşturulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayısını artırdıklarını söyledi.



Yeni nesiller, 0-6 yaş grubu için devlet ve bakanlıkları olarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Çam, "Kütüphanelerimiz kültürel saldırılara, geleceğimizi karartmak isteyenlere, pek çok noktada sapkınlığa götürmek istenen küreselleşme süreçlerine karşı en büyük güvencelerimizdir. Bu yerler geçmişimizden gelen, bize miras bırakılan tarihimiz, değerlerimiz, kültürlerimiz ve bunları yaşatacak olan mekanlarımızdır." dedi.



Konuşmaların sonrasında katılımcılar, kütüphanede bulunan çocuklarla açılış kurdelesini kesti ve kütüphanede incelemede bulundu.



Açılışa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Vezirköprü Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç ile davetliler katıldı.



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