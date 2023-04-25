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19 Mayıs Ziraat Odasından kaynaşma yemeği

AA

19 Mayıs Ziraat Odasından kaynaşma yemeği

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Ziraat Odası tarafından kaynaşma yemeği düzenlendi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, oda seçimlerinin ardından planladıkları geleneksel kaynaşma yemeği programlarını Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Konuş, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuş, "Düzenlediğimiz kaynaşma yemeğine katılan değerli hemşehrilerime vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa muhtarlar, odaların yönetim kurulu üyeleri ve ilçedeki mahallelerin tarım temsilcileri katıldı.

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