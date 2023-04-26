AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Terme'de STK temsilcileriyle buluştu

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Terme ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle (STK) bir araya geldi.



Karaaslan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ile gençlik ve kadın kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililerle buluştu.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bu toplantının ilçe ve kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Ortak akıl toplantısı yapıyoruz. Şehrimizin, ilçemizin geleceği hakkında konuştuk, masaya yatırdık. Çok değerli katkıları olan sivil toplum temsilcileriyle birlikte konuştuk." dedi.

14 Mayıs'ı Türkiye için önemli sıçrama taşı olarak gördüğünü vurgulayan Karaaslan, "Geleceğe dair çok önemli hayallerimiz, projelerimiz, hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dönemde açılacak sayfada Türkiye ile Samsun ve ilçelerinin kalkınması noktasında, şahlandıracak birtakım projeler olacak." diye konuştu.

Karaaslan, daha sonra katılımcıların taleplerini dinledi.







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