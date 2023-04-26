AK Parti'li Yazıcı'dan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yazıcı, Demir'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldığını anımsatarak, "Millet görüyor kim iş yapar. Sıkıntıları aşacak kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kadrolar olduğunu görüyor. 14 Mayıs, Türkiye'nin en önemli, yüzyılının seçimi olacak." ifadelerini kullandı.

Samsun'da da kırsal mahallelerde su ve yol sorununun çözüme kavuştuğunu öğrendiğini belirten Yazıcı, "Burada çok güzel bir çalışma var. Büyükşehir Belediyesinin 4 yılda yaptığı çalışmalar takdire şayan. Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledik. Tarihi doku gün yüzüne çıkarılmış. Yerel mimari örneklerini gördük." açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir de kent için vizyon projeler hazırlayarak yeni bir dönüşümü hayata geçirdiklerini anlatarak, "Öncü kent Samsun, bölgesinin merkezi konumu ile Karadeniz'de lokomotif kent olma özelliği taşıyor. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun için gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal da bulundu.





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