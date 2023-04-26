Samsun'da bir kişiyi darbedip eşyalarını gasbettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi darbedip eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Bafra'ya gelen A.O.B, F.Y. ile iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Burada F.Y, E.A.A, D.A. ile G.A. tarafından darbedilerek 2 ağaç kesme motoru, cep telefonu ve ayakkabıları gasbedildiği ileri sürülen A.O.B, ilçeden gitmesi için otobüs terminaline bırakıldı.

Kendi imkanıyla hastaneye giden A.O.B'nin şikayetçi olması üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İkametlerinde yapılan aramada zanlıların A.O.B'den gasbettikleri ileri sürülen eşyalar da bulundu.



Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar F.Y, E.A.A, D.A. ve G.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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