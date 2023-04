Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'tan öğrencilere kaynak kitap desteği

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere Bafra Belediyesi kaynak kitap desteğinde bulundu.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki okullarda Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere kaynak desteğinde bulunmak amacıyla Altınkaya Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'ni ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme kitapları dağıttı.

Kılıç, üniversite hazırlık sürecindeki öğrencilere ÖSYM formatında yeni ve güncel soruların yer aldığı, içinde optik form, her sorunun videolu çözümü, 5 deneme kitapçığı ve 1 dijital içerik barındıran 1700 TYT deneme kitaplarının ilçe genelindeki lise öğrencilerine dağıtılacağını belirtti.

İlçedeki bütün öğrencilere başarı yolculuklarında her türlü imkanı vereceklerini vurgulayan Kılıç, "Öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerinde bizim de payımız olsun diyerek her yıl üzerinde titizlikle durduğumuz deneme kitapları dağıtımımızı bu yıl da gerçekleştirmeye başladık. Bizim evlatlarımıza güvenimiz tam. İnşallah her biri istediği mesleğe kavuşacak, bu ülkenin en iyilerinden olacak. Bizler de bu uğurda her türlü desteği verecek evlatlarımızın her koşulda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıç, öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek, TYT deneme kitapçıklarının dağıtılmasında desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdür ve öğretmenlerine teşekkür etti.





