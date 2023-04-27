Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Orta Mahalle'de Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve JASAT ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramada 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi C.T. gözaltına alındı.





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