Alaçam'da "Küt'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Alaçam'da Küt'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi.



Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu imam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübünce, Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, eğitimci yazar Hasan Yiğit öğrencilerle buluştu.

Programda Yiğit, "Gölgedeki Zafer Kut'ül Amare" adlı eseri üzerinden öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Yiğit, kitaplarını imzaladı.



Okul müdürü Nurcan Bolat, tarihini iyi bilmeyenlerin geleceğini sağlıklı inşa edemeyeceklerini vurgulayarak, "Gençlerimize tarih bilinci aşılamaya çalışan, tarihimizi sevdiren eğitimci yazar Hasan Yiğit'e davetimize icabeti, Kültür Ve Edebiyat Kulübü danışman öğretmeni Muhammet Çelik'e de koordinatörlüğü için teşekkür ederim." dedi.





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