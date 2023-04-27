Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da AK Parti teşkilat mensuplarıyla buluştu

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde hem Bafra'dan hem Samsun'dan hem de Türkiye'den güzel sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Allah'ın gayretleri zayi etmeyeceğini vurgulayan Muş, "Bizim görevimiz gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince ama en fazlasını yapıp, sonra Allah'tan beklemek. Bireyler olarak, teşkilat mensupları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz lazım ki netice güzel olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin gücünün teşkilatlarından geldiğini, teşkilatlarının gücünün, gayretinin, sandıklardan çıkaracakları oyun, parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında partilerini güçlü kılacağına işaret eden Muş, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin bir özelliği vardır. Aldığı oy oranının hep üzerine koyarak gelmiştir. Geçen sene Bafra'da aldığımız oyun üzerine koyarak bu seçimlerden çıkmamız lazım. Teşkilatımızın her bir bireyi bizim için kıymetli. Bu bir bayrak yarışı. Oturduğumuz masada geçmiş dönem ilçe başkanlarımız da var, mevcut ilçe başkanımız da var. Bir noktadan sonra o bayrağı verecek, o başka bir görev yapacak ya da çalışmalara katılacak. Dolayısıyla teşkilatlardaki bir görevimiz de şimdiye kadar görev yapmış bütün teşkilat mensuplarımızı çalışmalarımızın içerisine dahil etmektir. Bizim de bu noktada gayretimiz varsa onu ortaya koymamız lazım. Teşkilatçılık bunu gerektirir, birlik beraberlik bunu gerektirir."

Daha sonra Türkiye'nin otomobili Togg'u kullanan, seçim koordinasyon merkezini ziyaret edip esnaf ziyaretinde bulunan Muş'a, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile milletvekili adayları eşlik etti.



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