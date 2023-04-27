Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Türkiye'nin otomobili Togg, Bafra ilçesinde tanıtıldı.
Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen aracı vatandaşlar yakından inceledi
Togg'un T10X'i serisini inceleyenler, otomobilin yanında fotoğraf da çektirdi.
- Belediye Başkanı Topaloğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
Ormancık Mahallesi'ni ziyaret eden Topaloğlu, Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda, mahalleliyle sohbet ederek hem sıkıntılarını dinledi hem de yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de 21 yılda birçok büyük yatırım yapıldığına işaret eden Topaloğlu, "Eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi, milli savunma ve enerji alanlarında Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları gerçekleştirildi. Ülkemizin ithalatının büyük bir payının enerjiye harcandığı bu dönemde yerli ve milli imkanlarla Karadeniz'de çıkardığımız doğal gazın önemini ilerleyen dönemlerde daha iyi anlayacağız." dedi.
Mahalle toplantılarını sıklaştıracaklarını aktaran Topaloğlu, "Hizmetlerimizi verirken vatandaşlarımızın önerilerini de değerlendirerek ilçemiz için en verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.