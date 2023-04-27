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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor, Avrupa arenasına çıkma planı yapıyor

AA

Samsunspor, Avrupa arenasına çıkma planı yapıyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ""Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır." dedi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğun kente katacağı çok şey olduğunu ifade etti.

Lig sürecinin devam ettiğini ve önlerinde Altaş Denizlispor karşılaşması olduğuna işaret eden Eroğlu, "Son kalan maçları kazanarak en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Bazı takımlar bir başarıyı elde ettikten sonra ligle ilgili düşünceleri geri planda oluyor ve kaybetmeye başlıyorlar. Denizlispor belki bu anlamda düştü ama Bodrumspor maçı da var, play-off'u ilgilendiriyor. Bizi son maçları kazanmak ve en yüksek puanı toplamak hedefindeyiz." diye konuştu.

Samsunpor'un çok önemli başarılar elde edebileceğini belirten Eroğlu, "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedef yavaş yavaş Avrupa'yı yakalama. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz; Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak. Bu çok değerli olacaktır. Burada sabra ihtiyaç var. Şu an Süper Lig'e çıkacağız, taraftarlarımızın desteklerine çok çok ihtiyacımız var. Bu doluluğu her maçta yakalarsak, Süper Lig'de de çok keyifli maçlar oynanacaktır. Samsunspor her takım için zor bir deplasman olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasının kariyerinin en önemli başarılarından biri olduğunu dile getiren Eroğlu, "Çok heyecanlıyım, çok mutluğuyum, çok gururluyum. Sözümüzü tutmanın mutluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, takıma yeni transferler konusunda ise şunları kaydetti:

"Yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmeden sonra Başkanımızla 1-1,5 aydır toplantılar yapıyoruz, İcra Kurulumuzla beraber. Şampiypnluğun erken olması bizim için avantaj oldu. Mayıs'ın 7'sinde mutluluğumuzu bir yaşayalım, hep beraber kupayı alalım bunun keyfini sürelim. Bu arada biz planlamamız doğrultusunda, kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş çalışmaya başladık. Tabii ki lige çıktıktan sonra transferler de gelecek, kadromuzla ilgili planlama da yapacağız. Transferler olacak ama bizim amacımız Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak, bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak oyuncular."

Takımın üçlü defansla oynatılmaya davam edilip edilmeyeceği konusundaki soru üzerine ise Eroğlu, "Önümüzdeki sezonda iki-üç formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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