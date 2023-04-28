Samsun'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ü.K. idaresindeki 34 KBD 59 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan G.K'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki H.K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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