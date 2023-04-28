AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da partililerle buluştu

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza'da partililerle bir araya geldi.



Karaaslan, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 21 sene sonra 15 seçimin ardından başlarını öne eğecekleri, açıklayamayacakları, utanç duyacakları hiçbir konu bulunmadığını, onun yerine eksikleri görüp, "Merak etmeyin onu da biz yapacağız" diyeceklerini noktada olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Bu durumun Türkiye siyasetine AK Parti'nin verdiği en büyük katkılardan biri olduğunu dile getiren Karaaslan, "Eğer teröristlerle kapalı kapılar ardında pazarlık yapsaydık, bugün sokaklara öyle rahat çıkamazdık. Biz devleti ganimet gibi görüp daha şimdiden, 'Sen şu ol, şen şu ol, sen şu ol' diye paylaşsaydık o kadar rahat çıkamazdık milletin karşısına." ifadesini kullandı.



Diğer ittifakın kimlerle ortaklık kurduğunu, vatan millet düşmanlarının nasıl bu ittifakı desteklediğini kendisinin değil, terörist başlarının gönderdiği videolarla söylendiğini anlatan Karaaslan, "Yurt dışına kaçan vatan hainleri, '15 Mayıs'ta geliyoruz' diyor. Kurdukları ittifakın hangi pazarlıkları yaptığını kendileri itiraf ediyor. O yüzden çıkamayanlarında kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Milletten nasıl tepki aldıklarını çok iyi biliyoruz. AK Parti teşkilatları olarak sahadayız ve diyoruz ki, 'Yaptıklarımız, eserlerimiz bunlar. Eser siyaseti ürettik. Ülkemizde dokunmadık hiçbir gönül bırakmadık." dedi.



Daha sonra beraberindekilerle Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odalarını ziyaret eden Karaaslan, Gidirli ve Çiftlik mahalleri sakinleri ve muhtarlarla buluştu.







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