Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, Samsun'da başladı

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'23)", Samsun'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde düzenlenen açılış programında, Türkiye'de 11 bölgesel kariyer fuarları düzenlediklerini söyledi.

Bölgesel kariyer fuarlarına Ankara ve İstanbul'un dahil edilmediğine dikkati çeken Atay, şöyle konuştu:



"Erzurum'da, Diyarbakır'da, Mersin'de, Adana'da, Gaziantep'te yaptık. Yani merkezin dışındaki üniversitelerimizde okuyan, gerek kamu, gerekse özel sektör şirketlerden olması gerektiğine inandığımız, kariyer farkındalığı geliştirmesi gerektiğine inandığımız gençlere devleti ayaklarına götürdük. Merkezde her zaman bu tür fırsatlara ulaşan, ulaşma imkanı olan şehirlerde değil, farklı şehirlerde bunu yaptık."

Cumhurbaşkanlığının geliştirdiği yetenek kapısı uygulaması bulunduğunu aktaran Atay, öğrencilerin istediği gibi kariyere ve istedikleri gibi geleceğe ulaşmalarının kendi ellerinde olduğunu anlattı.

Yetenek kapısı uygulamasında 10 bine yakın kayıtlı şirket bulunduğuna işaret eden Atay, şunları kaydetti:

"Sistemi 2 yıl önce kurduk. 2,5 milyon insan sisteme şartları yerine getirerek dahil oldu. Sistemimizden 100 binden fazla insan işe girdi. Bu sistemi bütün bakanlıklar kullanıyor. Bütün kariyer basamakları buradan geçiyor. Sistem çok şeffaf. Teknoloji bize bu imkanı veriyor. 3,5 yılda 700 milyona yakın ziyaretçi aldık. 3,5 yıldır sistemlerimiz kademeli olarak devreye giriyor. 2022 yılında 366 milyon 71 bin ziyaret aldık. Kaydolduğunuz bu sistem sadece kariyer fuarında size destek olacak bir sistem değil. Bu araç şu anda bizi dünyada gençlere fırsat eşitliği sağlama, onların kariyerlerine yön verme, genç istihdamı konusunda bizi dünyanın en ön sıralarına taşıyan bir sistem. Türkiye'deki bütün üniversitelerin kariyer merkezi bunu kullanıyor."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise OKAF'23'e 148 firmanın katıldığını, 5 binden fazla öğrenci ve mezunun da başvuruda bulunduğunu söyledi.

Üniversitelerin stratejik bilgi üreten ve ürettiği bu bilgiyle eğitimini yenileyen, girişimin önünü açan stratejik kurumlar olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mızın üniversite sayısına yönelik vurgusu çok anlamlıdır ancak devletin bütün imkanlarıyla desteklediği bu kurumsal yapı, içinde doğduğu kente entegre olup lokomotif görevi üstlenemezse yük olması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla misyon ve vizyon açısından üniversiteler doğru tanımlanmalı ve sağlıklı bir ilişki ağı oluşturulmalıdır. Zira üretilen bilgi bilimi güçlendirmiyorsa, bilim kendi ekosistemi içinde teknolojisini üretemiyorsa, üretilen teknoloji nitelikli ve ekonomik üretimi sağlamıyorsa bir yerlerde bir sorun var demektir. Bu süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için yenilikçi bir perspektife, girişimci bir ruha, oyuna hazır bir takıma, takıma yük olmayacak oyunculara ihtiyacımız var. Dolayısıyla yerinde ve zamanında nitelikli ve yeterli istihdam zorunludur. Üniversite-sanayi buluşması, artık bir söylem olmaktan çıkarılıp stratejik ortak olarak tanımlanmalıdır."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin paydaş olduğu, söyleşi ve atölye çalışmalarının yapılacağı OKAF'23, yarın sona erecek.

Fuar süresinde 39 etkinlik gerçekleştirilecek.





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