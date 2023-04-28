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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, İlçe Başkanı Ata Sefer Ayyıldız ve CHP İlçe Başkanı İbrahim Yavuz, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Erhan Usta ile milletvekili adayları Ahmet Karkucak, Ufuk Gülşen ve partililer katıldı.

Usta, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin önemine işaret ederek, "İnşallah Türkiye güneşli, huzurlu ve güvenli ülke haline gelecek. Seçim koordinasyon merkezinin Terme'ye, milletimize ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum." dedi.

Aksoy da seçimlere kısa bir zaman kaldığını dile getirerek, "Sürekli sahada olacağız ve herkesle temas sağlayacağız. Bize durmak yok ve Allah'ın izniyle kurtaran şehir, kurtuluş meşalesinin yakılmış olduğu şehir Samsun'dan güzel adımlar atacağız." ifadesini kullandı.



Program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.





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