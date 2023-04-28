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Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Canik Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, 8 Mayıs'ta Samsun'da Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi düzenleyeceklerini söyledi.

Zirveye ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini belirten Muş, Türkiye'nin önde gelen sanayicilerini, iş dünyasını Samsun'da ağırlayacaklarını ifade etti.

Program kapsamında paneller düzenleyeceklerini dile getiren Muş, "Samsun'un yatırım imkanlarını, fırsatlarını birebir anlatacağız ve yatırımcıları buraya davet edeceğiz, ikna edeceğiz, teşvik edeceğiz. Bir taraftan da onların yatırım yapacakları alanları hazırlayacağız. Çünkü yatırımcı geldiği zaman o alanların hazır olması lazım. Lojistik alanında, limanında, antrepolarında, yani üretimle alakalı ihracatı artıracağımız, şehrin üretim kapasitesinin altyapısını da artırmak için çabanın içinde olacağız. Dolayısıyla biz, şehrin, ülkenin ihracatından aldığı payı hatırı sayılır noktaya taşımak istiyoruz." dedi.

Samsun'un tarım ve turizm şehri olduğuna işaret eden Muş, kentin turizmden aldığı payı yeterli bulmadıklarını söyledi.

Samsun'un turizmde daha büyük bir oyuncu ve iyi bir söz sahibi olabileceğini vurgulayan Muş, "Bununla alakalı çaba içinde olacağız. Çünkü buranın doğal güzellikleri var, denizi var, ormanları var. 300 kilometre civarında sahil bandı var. Dolayısıyla Orta Karadeniz'in, hatta Karadeniz'in, hatta Türkiye'nin önemli kentlerinden biri. Dolayısıyla payını artırmak için çalışmanın içinde olacağız." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, tüm vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta Samsun'da düzenleyeceği mitinge davet etti.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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