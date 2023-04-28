AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle buluştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un gelişiyle Samsun için inşallah çok fırsatlar dolu, başka bir dönem inşa ediliyor." dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinde kadın seçmenlerle bir araya gelen Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün telefonla konuştuklarını belirten Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin, az önce telefonla konuştuk. Sayın Bakanımız bir konu arz etti, Samsun ile ilgili çok önemli bir konu. Sesini duyduk. Gayet iyi olduğunu ve selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletti." diye konuştu.

Karaaslan, AK Parti iktidarında engelli, çocuk, kadın, aile ve emeklilere yönelik yaptıkları icraatları anlattı.

Kadınların, doğrunun yanında yer alması gerektiğini dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:



"Partimiz kurulalı 21 yıl oldu. 20 yıldır iktidardayız, 15 seçimdir karşınızdayız. Allah'a hamdolsun. Bize yollarla ilgili talepler geliyor, işle ilgili talepler geliyor. O konuda da Samsun çok şanslı bir dönem yaşıyor. Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un gelişiyle Samsun için inşallah çok fırsatlar dolu, başka bir dönem inşa ediliyor. Neden? Ticaretin başındaki isim geldi Samsun'a. Yani bütün ticaret alanlarındaki çalışmaları yöneten, yönlendiren, projeleri, yatırımları destekleyen ekibin başındaki isim Sayın Mehmet Muş Samsun'da. Adaylığı açıklanır açıklanmaz yaptığımız görüşmeler ve toplantılarla Samsun için daha fazla ne yapabiliriz, istihdamı, tarıma dayalı sanayiyi artıracak konuları görüştük. Çocuklarımıza nitelikli, katma değeri yüksek yeni yatırımları bu şehre kazandıracağız."

Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Mayıs'ta Samsun'da gerçekleştireceği mitinge tüm kadınları davet etti.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile partililer katıldı.



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