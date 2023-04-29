Türkiye genelinde 142 sulak alanda 2 milyon 41 bin 479 su kuşu sayıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye genelinde 142 sulak alanda 2 milyon 41 bin 479 su kuşu sayıldı

AA

Türkiye genelinde 142 sulak alanda 2 milyon 41 bin 479 su kuşu sayıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Kış ortası su kuşu sayımı" gerçekleştirildi.

OMÜ Öğretim Üyesi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, Batı Palearktik ve Güneybatı Asya'da Uluslararası Sulak Alanları Koruma Kurumunca (Wetlands International) her yıl ocak ile mart ayı arasında kış ortası su kuşu sayımı yapıldığını söyledi.

Kuzey yarım kürenin büyük kısmının katıldığı sayımların Türkiye'de 1967 yılından beri gerçekleştirildiğini bildiren Yavuz, her sene sulak alanlarda kuş sayımı yapıldığını anlattı.

Kuşları izlemenin, sayılarındaki artışı ve azalışı tespit etmenin doğayı koruma açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Dünya ölçeğinde doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda doğal alanların izlenmesi, bu alanların durumu ve barındırdıkları biyoçeşitlilik durumu hakkında bize fikir verecek temel yöntemlerden biridir. Kuşlar besin zincirinin önemli halkalarını oluşturdukları için sıklıkla ekosistemin sağlık ve işlerliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Sulak alanlar söz konusu olduğunda kuşlar, en sık kullanılan göstergeler arasında yer almaktadır. Kış ortası su kuşu sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir. Bu yıl Türkiye genelinde 142 sulak alanda 2 milyon 41 bin 479 su kuşu sayıldı. Kızılırmak Deltası en çok su kuşu sayılan 4. alan iken, tür çeşitliliği bakımından 62 su kuşu ile en zengin alan olmuştur. Kızılırmak Deltası'nda 68 türden 171 bin 544 su kuşu sayıldı."

Yavuz, kış ortası su kuşu sayımının Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak Deltası, Ladik Gölü, Amasya Yedikır Barajı, Tokat Kaz Gölü, Almus Barajı, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Sinop Sarıkum Gölü, Sinop kıyıları, Samsun kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları olmak üzere 16 alanda gerçekleştirildiğini aktardı.

Ramsar Sözleşmesi'nde yer alan tanıma göre su kuşunun, ekolojik olarak sulak alanlara bağlı kuşlar olarak tanımlandığına dikkati çeken Yavuz, "Bu sayımlardaki amaç, sulak alanlarda kışlayan su kuşu tür ve popülasyonlarını tespit etmektir. Her yıl tekrarlanan bu sayımlarla su kuşu nüfusunun yıllara göre nasıl değişiklik gösterdiğini belirlemek mümkündür. Ayrıca belli türlerdeki sürekli seyreden azalma ya da artışlar da sulak alanın durumu hakkında size ipuçları sağlamaktadır. En fazla sayılan türler ise çamurcun, sakarmeke, yeşilbaş, gümüş martı, karabatak, karabaş martı, kızkuşu, bahri, tepeli patka ve karagerdanlı dalgıç olmuştur." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da ...
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle ...
Bakan Muş: Covid olmasaydı, turizmde 2023 hedefi 60 milyar dolarların üzerine çıkmaktı
YEREL HABERLER Bakan Muş: Covid olmasaydı, turizmde 2023 hedefi 60 ...
Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan şenliği ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da gazetecilerle bir araya ...
Samsun'da yaşayan Rus kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Samsun'da yaşayan Rus kadın Müslüman oldu
Terme ilçesinde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Terme ilçesinde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ...
Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da çiftçilere yüzde 75'i hibe olan yağlık ...
Doç. Dr. Atay: Kariyer Kapısı Sistemi'ne 21 bin 500 kişi kayıt oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Atay: Kariyer Kapısı Sistemi'ne 21 bin 500 ...
Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, Samsun'da başladı
AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu:
Tartıştığı güvenlik görevlisini ayak serçe parmağından vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı güvenlik görevlisini ayak serçe ...
Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak
YEREL HABERLER Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan ...
Kızılırmak Deltası´nın yılkı atları
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası´nın yılkı atları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da ...
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Samsun'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet ...
Vezirköprü'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da mahalle muhtarlarıyla ...
Hüseyin Eroğlu: Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak çok değerli olacak
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Samsunspor markasını Avrupa'da da ...
Samsunspor, Avrupa arenasına çıkma planı yapıyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Avrupa arenasına çıkma planı yapıyor
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Bakan Muş: Partimizin gücü teşkilatlarından geliyor
YEREL HABERLER Bakan Muş: Partimizin gücü teşkilatlarından geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.