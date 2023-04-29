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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması imzalandı

AA

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması imzalandı

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov arasında "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.

Bakanlar Muş ile Cabbarov, Gazi Müzesi'ni gezdikten sonra müzede ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra düzenlenen törenle Muş ve Cabbarov, "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması" protokolünü imzaladı.

Muş, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluktan öte bir anlamı bulunduğunu söyledi.

Kardeşliklerinin her cephede kendisini gösterdiğini vurgulayan Muş, "Hem uluslararası alanda hem de ikili ilişkilerde ortak hedefler doğrultusunda beraber çalışıyor, mücadele ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizde de sahip olduğumuz siyasi ilişkilere ve kardeşlik temeline uygun zemini hazırlamak üzere uzun zamandır çalışıyoruz. Bugün, bu zemini inşa etmek için bir adım daha atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Cabbarov'un ziyaretiyle "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması" kapsamının genişletilmesine dönük protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Muş, protokolün ülkeleri ile iş dünyaları açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol ile ekonomik ilişkilerinde ileri doğru yeni bir adım daha atarak iş dünyalarına ilave ticaret alanı sağlamış olacaklarını anlatan Muş, "Protokol ile halihazırda Tercihli Ticaret Anlaşması'nda bulunan ürünlere ek olarak, bazı tarım ve sanayi ürününde karşılıklı pazar açılımı sağlayacağız. Böylelikle, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünlerde yaratılan ticaret hacmini 150 milyon dolara ulaştırmış olacağız. Protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacminin, cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Muş, Samsun'un Milli Mücadele ve ulusal ekonominin inşası sürecinde birçok alanda milat olan şehirler arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ticaretimize yeni bir milat getiren bu anlaşmanın Samsun'da imzalanmasını ayrıca çok değerli buluyoruz. İlimizin, sahip olduğu üretim ve lojistik kabiliyetleri ile Azerbaycan ile ticaretimizde bir üs olacağını, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de ülkemizde bir yatırım merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Bugün bu fırsatları ele almak üzere değerli mevkidaşım Sayın Cabbarov ile Samsunlu iş insanlarımızla da bir araya geleceğiz. Samsun'u uluslararası ticaretin öncü şehirlerinden yapacağımız bu yolda bu meşaleyi Azerbaycan ile yakmış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum."

Cabbarov da iki kardeş devletin münasebetleri için güzel bir gün olduğunu söyledi.

İki ülkenin cumhurbaşkanlarının birlikte İstanbul'da TEKNOFEST açılışına katıldıklarını belirten Cabbarov, "Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret iş birliği, bütün alanlarla vardır. Enerji, tarım, sanayi bölgeleri alanlarında iş birliği yapılmaktadır. Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nde ekonomik imkanlardan karşılıklı fayda için niyetliyiz. Başta SOCAR olmak üzere Azerbaycan'ın özel ve diğer devlet şirketlerinin iştirakiyle yeni ekonomik imkanların bulunmasında iş birliği yapılacağını bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

Son 2 yılda iki ülke arasındaki ticaret seviyesinin gittikçe arttığına işaret eden Cabbarov, "Birlikte yaptığımız projelerin sayısı artmaktadır. Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için bu da bir adımdır." dedi.

Cabbarov, Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak gelecek yıl Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Samsunspor'u da kutladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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