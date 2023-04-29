Bafra'da şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu

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SAMSUN (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesince mevlit programını gerçekleştirdi.

TÜGŞAV Bafra Şubesi tarafından vakıf binasında nisan ayında şehit olanlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş gaziler için mevlit programı düzenlendi.

Şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programda vakfın fahri imamı Necattin Boyun, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bafra Temsilcisi Hacı Mahmut Şahin Camisi imamı Selim Cılız, Şehit Mutlucan Meşeci Camisi imamı İlker Avcı, Yavuz Selim Camisi müezzini Şenol Ocak ile Hafız Rahmi Ergün tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program, Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Abdulkadir Kılıç'ın duasının ardından sona erdi.







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