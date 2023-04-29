Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Samsun'da Togg kullandı

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SAMSUN (AA) - Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Samsun'da, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması" için Samsun'a gelen Cabbarov'a Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdirdi. Cabbarov, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün sergilenen eşyalarını inceledi.

Bakanlar Muş ve Cabbarov, Bandırma Gemisi'nin önünde Togg ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Togg'un direksiyonuna geçen Cabbarov'un yanına da Bakan Muş oturdu.

Canik ilçesinden Atakum sahiline kadar aracı kullanan Cabbarov, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.





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