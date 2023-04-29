Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle C.A, İ.E. ve O.E’yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 28 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ile 265 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, İ.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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