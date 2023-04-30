Samsun’da bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı 3038. Sokak'taki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda yükselen alevler, restoranın üstündeki 4 daireye sıçradı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Restoranın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde ve dairelerin yüzeyinde hasar oluştu.

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