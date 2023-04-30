Samsun'da işitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta işitme engelli kadınlara işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Salıpazarı Engelliler Derneğinde açılan kursa Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinden işitme engelli 12 kadın katılıyor.

Yaklaşık 5 aydır devam eden ve haziran ayında tamamlanacak, haftada bir gün gerçekleştirilen kursta kursiyerlere işaret dili kullanılarak Kur'an-ı Kerim okuma öğretiliyor.

Kursta görev alan öğretici Nuran Sağlam, AA muhabirine, 2005 yılından bu yana işitme ve görme engellilere gönüllü olarak Kur'an eğitimi verdiğini söyledi.

İşitme engellilerin zorluklara rağmen kursa gelip Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalıştığını belirten Sağlam, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç kaçırmadan cumartesi günleri gelip Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyor. Onlar zor olanı başarıyor. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Kursa katılan işitme engelli Dilek Keskin ise Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğini ve evde yalnız başına sıkıldığını dile getirerek, "Burada işitme engelli arkadaşlarımla tanıştım. Onları görünce çok mutlu oldum. Anneme Salıpazarı'nda Kur'an kursu açıldığını söyledim. Annem önce istemedi, 'Gidip gelmek senin için zor' dedi. Annemi hocamla telefonda görüştürdüm. Şimdi buradayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Kur'an okumayı öğrenmek zorundayız. Allah'a giden yolda engel yok." ifadelerini kullandı.

Kursa Çarşamba'dan katılan işitme engelli Fatma Kaplan da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek istediğini vurgulayarak, "Zor oluyor ama istediğim için geliyorum. İşitme engelliyim ama Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için engelim yok. Sevdiğim işleri yapmak için engelim yok. Allah bizi böyle yarattı." diye konuştu.



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