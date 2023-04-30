AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Sandık Kurulu Müşahit Eğitimi Toplantısı'na katıldı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Sandık namustur, çok önemlidir, her zaman da öyle olmuştur. Bizler AK Parti ailesi olarak ne bir başka siyasi partinin bir oyuna göz dikeriz ne de kendi oyumuza dokundururuz." dedi.

Karaaslan, Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen Sandık Kurulu Müşahit Eğitimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

14 Mayıs'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini anımsatan Karaaslan, "Bu seçim 6 artı 1 ile falan değil, 50 artı 1 ile kazanılacak ve o bir oy sizlere emanet olacak. Onu artıya da çevirmek sizin sorumluluğunuz, eksiye de getirmek sizin sorumluluğunuz." ifadesini kullandı.

Sandıklara sahip çıkmanın iç huzurunu hissetmek için sorumluluk bilinci gerektiğine dikkati çeken Karaaslan, "Sandık namustur, çok önemlidir, her zaman da öyle olmuştur. Bizler AK Parti ailesi olarak ne bir başka siyasi partinin bir oyuna göz dikeriz ne de kendi oyumuza dokundururuz. Vatandaşımızın oyu, geleceğiyle ilgili beklentisi demek. Çocuğunun geleceğini emanet ettiği o sandık demek. Biz sadece sandığa sahip çıkmıyoruz, sadece oylara sahip çıkmış olmuyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğine, bunca emeğimize, bunca esere ve daha nice eserlerimize sahip çıkmış oluyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bütün kazanımlarının şekilleneceğini, ülke için tarihin bambaşka bir noktaya taşınacağı bir sürecin eşiği olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sordular, '15 Mayıs sabahı gazetelerde hangi manşetin atılmasını hayal ediyorsunuz?' dediler. O da şöyle dedi, 'Türkiye Yüzyılı başlıyor'. Var mıyız bu manşeti attırmaya? Her seçim bizim için bir demokrasi şölenidir. Her seçim bizim için Türkiye demokrasisinin gelmiş olduğu yolda çok önemli bir eşiktir. Samsun'da 14 Mayıs'ta seçmenlerimizin 3 bin 417 sandıkta oy kullanacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Atakum'da 477 sandığımız olacak."

Milletin güvenine layık olmak için çok çalışılması gerektiğine işaret eden Karaaslan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bu tarihi zaman diliminden geçerken nasıl 14 Mayıs 1950 bir dönüm noktasıdır, Adnan Menderes ve arkadaşları, 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin büyük teveccühüyle tarih yazmıştır ama daha sonra vesayet odakları onların peşini bırakmamış ve ne yazık ki çok büyük acılar yaşanmıştır. Bugün ondan 73 yıl sonra 2023'te, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 14 Mayıs 2023'te bizler de 100 sene sonra hatırlanacak ve inşallah bu yazılan yeni tarihin sadece şahitleri değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yanında imzası olanlar olacağız." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ile partililer katıldı.





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