7'li Ragbi'de U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - 7'li Ragbi'de U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bafra Şehir Stadı'nda oynanan müsabakalarda 13 ilden 25 takım mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda birinci Pursaklar Belediye Spor Kulübü, ikinci Ankara Ragbi Spor Kulübü, üçüncü de Çarşamba Belediyespor oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, ragbinin Türkiye'de yeni bir spor dalı olduğunu belirterek, organizasyonun Bafra'da yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Ödül törenine Türkiye Ragbi Federasyonu Asbaşkanı Mücahit Okuyucu ve Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan da katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.