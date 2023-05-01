19 Mayıs ilçesinde şehit Mümin Çarkcı için mevlit okutuldu

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SAMSUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu'nda geçen yıl teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için 19 Mayıs ilçesinde mevlit düzenlendi.

Düzköy Mahallesi Camisi'nde şehidin ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.



Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit Çarkcı ve tüm şehitler için dua edildi.



Topaloğlu, mevlidin ardından şehidin ailesine başsağlığı diledi.





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