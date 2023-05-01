Ticaret Bakanı Muş, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesini ziyaret etti:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesini ziyaret etti.



Muş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Tüm işçilere kazasız belasız çalışmalar dileyen Muş, "Bizim anlayışımızda, 'Çalışanın alın teri soğumadan ücretini ödeyin' vardır. Biz hep bu anlayışla meseleye yaklaştık. Hükümet olarak da hep böyle yaklaştık. Dolayısıyla bundan sonra da hep emek koyan emektarların, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan, Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin açıklamada bulunan Muş, "Bölgeyi kurup işletmek üzere Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi kuruldu. Serbest bölgeyi ilk olarak 240 dönüm alan olarak ilan ettik ama 600 dönüme çıkacak fakat orada bir genişleme alanını da planlıyoruz. Bütün çalışmaları bitirdiğimiz zaman şu an teknik olarak planladığımız alanı 1800 dönüme kadar çıkarabilme ihtimalimiz var." diye konuştu.

Samsun'da kurulan serbest bölgenin Türkiye'nin sayılı serbest bölgelerinden biri olacağını dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Samsun'un ihracatına, istihdamına önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Çünkü serbest bölgenin bir tarafı tamamen deniz olacak. Üretilen ürünlerin taşınması için liman kullanılabilir ilerleyen zamanlarda. Samsun'da güzel firmalar ve ihracat yapan firmalar da var, üretiminin çok büyük kısmı ihracata gittiğini gördüğümüz firmalar var. Bunlar için serbest bölge önemli bir üretim merkezi olacaktır. Hem serbest bölgenin rejimi hem de sunduğu avantajlar özellikle ihracatçıya göre çok fazla. Şirketlerin burada yer alması, ilave şirketlerin buraya gelmesi önemli bir istihdam alanı oluşturacaktır."

Muş, organize sanayi bölgelerindeki çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayarak, "Samsun'a çok güzel, çok büyük ve modern, lojistiği de kendi içerisinde çözebilen organize sanayi bölgeleri kazandıracağız. Amacımız ilk etapta Türkiye'nin ihracatından yüzde 1 pay almak, ikinci etapta da Samsun'un Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 2'ye çıkarmak olacaktır. Bu şehrin altyapısı, nüfusu, bulunduğu konum, yüzölçümü bunu karşılayabilecek seviyededir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.





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