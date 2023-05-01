Havza'da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Afat kurbanı etkinliği Erikbelan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Allah niyetlerinizi kabul etsin. Rabb'im tüm çiftçilerimize bol bereketli sezon nasip eylesin. Tüm mahalle sakinlerimizin bayramlarını kutluyorum." dedi.

Erikbelan Mahallesi Muhtarı Arif Erol da katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.





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