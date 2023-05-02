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Samsun’da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

AA

Samsun’da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Havza ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 06 GDV 01 plakalı otomobil, Yenice Kavşağı yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen çifte çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci (64) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Osman Demirci (70) yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asiye Demirci’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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