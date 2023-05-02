Havza'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi tarafından traktör sürücülerine yönelik eğitimlere başlandı.

Ekipler tarafından 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı dolayısıyla Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında traktör sürücülerine ve vatandaşlara eğitim verildi.

Belalan ve Yeşilalan mahallelerinde düzenlenen eğitimde traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı, üçgen reflektör kullanmanın önemi ve gerekliliği, traktörlerin gece kara yoluna çıkmaması, koruma çerçevesi ve emniyet kabininin önemi, traktörlerde görünürlüğü sağlayan çakar lamba ve ışık donanımının kullanılması, araçlarda emniyet kemerinin önemi, traktör ve tarım araçlarında bulundurulması zorunlu gereçler ile genel trafik kuralları konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.