AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'un Yakakent ilçesinde konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün Türkiye kendi doğal gazını bulduysa, o doğal gazı kısa sürede milletinin hizmetine sunduysa, kendi otomobilini ürettiyse, yerli ve milli atılımlarıyla şaha kalktıysa bize de kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'ye güç vermek düşer." dedi.

Samsun milletvekili adayı Karaaslan, Samsun'un Yakakent ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezinde partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin günler sonra tarihi bir seçime gideceğini belirten Karaaslan, "Bu sadece cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçeceğimiz bir seçim olmayacak. Türkiye'nin istikamet seçimi olarak gördüğümüz bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacağından geleceğimiz için de önemli bir seçim özelliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinin, mazlum coğrafyadaki insanların ve insanlığın sorunlarına çözümler üretecek, krizler karşısında yeni çıkış yolları bulacak tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Karaaslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve vizyoner liderliğiyle 21 yıldır yola devam ediyor, ülkemizi büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Şimdi yeni bir seçimin arifesinde hep birlikte liderimize sahip çıkarak, ilk turda bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğimize, hizmet ve eserlerin devamı için 14 Mayıs'ı zaferle neticelendireceğimize gönülden inanıyoruz. Bugün Türkiye kendi doğal gazını bulduysa, o doğal gazı kısa sürede milletinin hizmetine sunduysa, kendi otomobilini ürettiyse, yerli ve milli atılımlarıyla şaha kalktıysa bize de kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'ye güç vermek düşer. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühüyle yeniden büyük bir zafer elde edecek ve ülkemizin başarılarını taçlandıracağımız, her alanda bağımsızlığımızı güçlendireceğimiz yeni bir döneme gireceğiz."

Karaaslan, tüm Samsunluları kentte 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek mitinge davet etti.

Programa Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz da katıldı.





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