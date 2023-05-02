Bafra'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 107'nci yılı kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Altınkaya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda tarih öğretmeni Can Çil, Kut'ül Amare Zaferi hakkında bilgi verdi.



Konuşmanın ardından şiirler okundu, tiyatro gösteri gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







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