Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan H.T'yi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde ve ikametinde 10,52 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, 1,82 gram esrar, uyuşturucu nitelikli ecza hapı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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