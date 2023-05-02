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Ticaret Bakanı Muş, Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da yapımı süren 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

AK Parti Samsun milletvekili adayı Muş, hastane inşaatındaki incelemelerinin ardından gazetecilere, 2018 yılında yapımına başlanan hastanenin inşaatının zemininde problem çıktığını ama bu sorunların aşıldığını söyledi.

Hastanenin mukavemetiyle ilgili aksaklık oluşmaması için teknolojinin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Muş, "Tabii bu ister istemez hem zaman hem de işin daha zor şekilde tamamlanmasına sebep oldu. Geldiğimiz nokta itibarıyla eylül ayına kadar ikinci blokun da çatı ve cephesi tamamlanmış olacak." dedi.

Hastane için ikinci ikmal ihalesi olabileceğini aktaran Muş, "Dolayısıyla süreçleri hızlandırmak, yüklenici firmanın hızlı yapıp gerekli ödenekleri de sağlamak suretiyle hastanenin daha fazla gecikmesini istemiyoruz. 2024 içerisinde vatandaşımıza hizmet vermeye başlamasını istiyoruz. Bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber edeceğiz. Hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Muş, Salıpazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Büyük Salıpazarı Buluşması"nda da partililere hitap etti.

Yapılacak seçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin geleceğinin belirleneceğini anlatan Muş, "Vekalet almak kolay bir şey değildir. Ehil olmak lazım, tecrübeli olmak lazım, sözünün eri olmak lazım. Ülkenin menfaatlerini, partisinin ve kişisel menfaatlerinin üzerinde tutması lazım. Bunlara uyan aday kim? Recep Tayyip Erdoğan. Biz tanımlamayı yaparız, milletimiz gereğini yapar." ifadesini kullandı.

Samsun'un Karadeniz'in en büyük şehri olduğuna dikkati çeken Muş, şunları söyledi:

"Önemli bir üretim üssü haline geleceğiz. Bütün enerjimizi, gücümüzü bu üretim alanına tahsis edeceğiz. Bu alanda hiçbir şehirden geri kalmayacağız, hatta daha önde olacağız. 8 Mayıs'ta Samsun'da büyük bir yatırım ve ihracat zirvesi yapıyoruz. Ülkenin en büyük sanayicilerini, iş dünyasını buraya getiriyoruz. Onları yatırım için Samsun'a teşvik edeceğiz. Daha iyi bir kentte, daha zengin bir şehirde ve daha güzel bir Türkiye'de hep beraber yaşayacağız."

Programda Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, Bakan Muş'a tarihi ahşap ev maketi hediye etti.

Muş, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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