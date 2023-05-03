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Terme'de "Okuyorum Projesi"nde nisan ayı ödülleri sahiplerini buldu

AA

Terme'de "Okuyorum Projesi"nde nisan ayı ödülleri sahiplerini buldu

SAMSUN (AA) - Terme'de "Okuyorum Projesi" kapsamında nisan ayı kitap sınavında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kitapla buluşmasını sağlamak, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan "Okuyorum Projesi" kapsamında nisan ayı değerlendirmesi tamamlandı.

Ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin katıldığı projede nisan ayında yapılan sınavda dereceye girenlere toplam 2 bin 750 lira kırtasiye ödülü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Şube Müdürü İsmet Güner tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde verildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğrencisi Eylül Su Aksoy, Muratlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ecrin Nur Özdemir ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Emine Nur Özdemir ödül almaya hak kazandı.

Köse, projeye ilçede eğitim gören yaklaşan 1500 öğrencinin katıldığını, son kitap yarışmasının mayıs ayı içinde yapılacağını söyledi.

Gelecek eğitim öğretim yılında da projeyi geliştirerek devam ettirmeyi planladıklarını belirten Köse, "Çocukları hem okumaya teşvik etmeye çalışıyoruz hem de üst öğrenime daha hazır şekilde götürmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız ne kadar çok okurlarsa o kadar çok kendilerine yenilik katmış olurlar." dedi.

Muratlı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Erdal Fidan da öğrencilerin kitap okuma projesiyle ilgili verdikleri çabanın derslerine de yansıdığını dile getirerek, "Sadece sözel derslerde değil, matematik ve fen branşlarında da sınav bazında başarılarının yükseldiğini fark ettik. Bunu en başından beri kaybedeni olmayan bir sınav olarak değerlendirdik." diye konuştu.


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