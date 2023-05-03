Samsun'da üretilen 30 milyona yakın meyve sebze fidesi Türkiye genelinden alıcı buluyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir firma, yılda 30 milyona yakın meyve sebze fidesi üretip Türkiye geneline gönderiyor.

Bafra Organize Sanayisi Bölgesi'nde (OSB) meyve ve sebze fidesi üretimi yapan firma, yılda 30 milyon civarında üretim gerçekleştiriyor. Firmanın ürettiği fideler, Türkiye genelinde 40 ilden talep görüyor.

Firmanın Müdürü İrem Soydaş, AA muhabirine, işletmelerinde aşılı ve düz fide üretimi yaptıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa aşılı fide üretimini Bafra'da başlattıklarını anlatan Soydaş, "Bursa Kemalpaşa ile İzmir Bayındır'da iki fide üretim tesisimiz daha bulunmakta, 2019 yılında Bafra Ovası'na üçüncü işletmemizi açtık." dedi.

İşletmelerinin 31 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 288 bin metrekare arazide kurulu olduğunu belirten Soydaş, bu alan içinde fide üretim serası, soğuk hava deposu ve sosyal alanlarının bulunduğunu dile getirdi.

Üretimlerini iki döneme böldüklerini, önce biber, domates, karpuz, kavun gibi yazlık fide üretimi yaptıklarına işaret eden Soydaş, şöyle devam etti:

"Bu sezon 5 milyon civarında aşılı, 25 milyona yakın da düz fide üretimi yapıyoruz. Ardından kışlık üretimimiz başlıyor. Bu dönemde de karnabahar, brokoli, lahana, marul gibi ürünlere odaklanıyoruz. Geçen sene Antalya ve Fethiye bölgesine 1 milyona yakın aşılı domates fidesi göndermeye başladık. Müşterilerimiz fidelerin kalitesini beğeniyor. Bu seneki hedefimiz, Antalya bölgesine ikinci dönemde 2,5 milyon aşılı domates fidesini göndermek."

Soydaş, Akdeniz Bölgesi'nde fide üretim seralarının çoğunluğunun Antalya bölgesinde bulunduğunu, o bölgede güneşli gün sayısı yüksek olduğundan Karadeniz Bölgesi'ne göre avantaj sağladıklarına dikkati çekerek, "Fakat ikinci sezonda o bölge ciddi anlamda sıcak, rutubetli oluyor, bu da hastalık kontrolünü zorlaştırıyor. Yoğun sıcak ve rutubet yaşamadığımız ve Akdeniz Bölgesi'nde görülen hastalıkların burada görülmemesinden dolayı üreticilerimize sağlıklı fide teslimi konusunda daha iddialı konumdayız." ifadelerini kullandı.

İşletmelerinde sezonluk 170 personel bulunduğunu, fide üretimleri azaldığında çalışan sayısının da azaldığını belirten Soydaş, ortalamalarının 100'ün üzerinde olduğunu kaydetti.



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