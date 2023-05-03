19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulunca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 29 Nisan 1916'da şanlı Türk bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı, sömürgeci devletlere tarihi bir tokatın atıldığı büyük bir zafer kazanıldığını söyledi.



Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebenin, bölgenin Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bittiğini anlatan Demirkol, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatacak ve ruhlarını rahatlatacak en önemli husus, tarihimizde yaşanan bu önemli zaferi öncelikle unutmamak, korumaktır." dedi.



Programda öğrenciler Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili türkü ve şiirler okudu, hikayeler anlattı. Demirkol, gösterinin hazırlanmasına emeğe geçen öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

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