Havza Belediye Başkanı Özdemir'den yapılandırma çağrısı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, eski borçlarla ilgili yapılandırma süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların en büyük borç yapılandırma kanununa göre belediyelerine vadesi geçmiş borcu bulunanların 48 aya kadar taksit imkanına sahip olacaklarını anlattı.

Yapılandırma kanununun büyük fırsat olduğunu vurgulayan Özdemir, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi gibi borçların ödenmesine kolaylık sağlandığını aktardı.

Başvurulması halinde 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi dönemlere ait borçların yeniden yapılandırılacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:



"İstenirse yapılandırılmış borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde belediyemize olan vadesi geçmiş borçların gecikme faizine ilişkin büyük kısmı kanun gereğince kalkmış olacak. Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren düzenlemeden Havza Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen müracaat edilerek yararlanılabilecektir."





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