YÖK'ten OMÜ'ye gıda biyoteknolojisi teşviki

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SAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi" kapsamında yeni teşvik sistemine alınan üniversiteler arasında olduğunu duyurduğu bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Özvar'ın gıda biyoteknolojisi alanında OMÜ'nün destekleneceğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamındaki üniversitelere tahsis edilen ve geçen yıl 100 milyon olan kaynak miktarının bu yıl 250 milyona çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özvar'ın gıda biyoteknolojisi alanında OMÜ ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin destekleneceğini açıkladığı ifade edildi.

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